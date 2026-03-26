O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), anunciou nesta quarta-feira (25) a concessão de aumento salarial de 9,26% aos servidores efetivos da Casa. O valor ficou acima do índice de 4,26% definido pelo governo estadual aos funcionários do Executivo, que costuma ser repetido pelos outros poderes e órgãos autônomos nos próprios projetos de data base.\nO valor foi apresentado pelo presidente do Legislativo em discurso no plenário, em que buscou valorizar o trabalho dos concursados, assim como dos comissionados, que não serão atendidos com a elevação salarial e nem mesmo reposição inflacionária. Além do aumento aos efetivos, o deputado garantiu a apresentação de projeto de lei para estabelecer o plano de cargos e salários, que tem sido cobrado pela categoria.\nDesde o início do mês, diante de manifestações organizadas pelo Sindicato dos Servidores do Legislativo do Estado de Goiás (Sindisleg), Bruno Peixoto alega que a resposta às demandas da categoria depende de aumento no teto de gastos aplicado ao Poder em 2026, depois da saída do estado do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O presidente retomou a defesa por maior limite de despesas nesta quarta-feira.