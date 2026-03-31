A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) realizou, nesta terça-feira (31), a cerimônia de posse de Daniel Vilela (MDB) como governador do estado, a partir da renúncia de Ronaldo Caiado (PSD) para manter a pré-candidatura à Presidência da República. O emedebista assume o comando da administração para os últimos nove meses de mandato, já em pré-campanha à reeleição para a eleição de outubro.\nA sessão solene foi iniciada com a recepção de Daniel e de Caiado, na esplanada da Alego, que foi seguida pelo discurso da base aliada ao governo, realizado pelo deputado estadual Amilton Filho (MDB). A oposição, no entanto, não teve direito à fala. Também discursaram o presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), além de Caiado e Daniel.\nO novo governador agradeceu à família, ao seu antecessor e se emocionou ao citar o aprendizado com pai, o ex-prefeito e ex-governador Maguito Vilela, falecido em janeiro de 2021, que geriu o estado entre 1995 e 1998.