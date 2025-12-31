Na reta final de votações de projetos este ano, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou mudanças na própria estrutura de pessoal e criação de benefícios que tiveram impacto de R$ 12,27 milhões este mês e elevarão os gastos da Casa em pelo menos R$ 5,8 milhões no ano eleitoral de 2026.\nEntre as alterações, estão a criação ou transformação de 18 cargos comissionados e a possibilidade de os deputados utilizarem a verba indenizatória para comprar roupas. A direção da Alego afirma que a intenção é adquirir uniformes para os gabinetes. Também foram instituídos bônus natalino de R$ 2 mil este mês e o auxílio-saúde mensal a servidores efetivos e aposentados.\nAs alterações entraram por meio de emendas em três projetos de resolução da mesa diretora em votações rápidas e sem alarde. Parte dos acréscimos não tinha a ver com o tema do projeto original, em estratégia conhecida como emenda jabuti.