A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) fechou junho de 2026 com 6.003 comissionados na folha de pagamento, 621 a mais que no mesmo mês do ano passado. A maior parte destes servidores, 4.298, estão lotados nos gabinetes dos 41 deputados estaduais. Os demais trabalham na área administrativa da Casa, que, em geral, também tem influência política nas nomeações. Os efetivos vinculados ao Legislativo são 446.\nO POPULAR já mostrou que a Alego registra aumento na quantidade de comissionados desde o início da gestão do presidente Bruno Peixoto (UB), em 2023. No início daquele ano, a Casa tinha 3.711 cargos com este tipo de vínculo.\nA Alego começou o ano de 2026 com 5.735 comissionados. A folha destes servidores custou R$ 37 milhões, segundos dados do portal da transparência da Casa. A maior quantidade de funcionários com este vínculo foi registrada em maio, com 6.007 (despesa total de R$ 37,5 milhões).