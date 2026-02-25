O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), e o líder do governo na Casa, Talles Barreto (UB), pretendem insistir na defesa de teto de gastos diferenciado para o Legislativo em reunião marcada para esta quarta-feira (25) com o governador Ronaldo Caiado (PSD) e integrantes da Secretaria da Economia. A intenção é apresentar suposta necessidade de definir critérios para ampliar o teto de gastos do Poder a partir deste ano.\nA possibilidade de votar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aventada por Peixoto em entrevista ao POPULAR na última semana, mas foi rejeitada por Caiado em declaração logo depois da sessão solene de reabertura dos trabalhos legislativos em 2026, na última quarta (18). A matéria teria intenção de ampliar o limite para despesas correntes, com a soma total dos gastos registrados em 2021, ano considerado para o cálculo do novo teto, pelo Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).