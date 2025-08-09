A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) pagou R$ 4,472 milhões no primeiro semestre em três tipos de benefícios aos deputados estaduais, além do subsídio bruto de R$ 34,4 mil mensais. A cifra foi alcançada nos primeiros meses de pagamento do auxílio representação, criado em dezembro de 2024, que passou a se somar aos auxílios de moradia e de saúde.\nO novo penduricalho representa a maior fatia do montante adicional repassado aos parlamentares, com valor mensal de R$ 11.591,54, o que representou custo de R$ 2,851 milhões na primeira metade do ano. Além dele, todos os deputados estaduais recebem ainda R$ 3.189,75 mensais referentes ao auxílio moradia, instituído em 2015, e mais R$ 3.477,46 pelo auxílio saúde, oficializado na atual gestão, a partir de 2023.\nApesar da previsão formal de que o auxílio representação só fosse pago aos parlamentares que ocupassem posições estratégicas, a Alego aprovou a criação de cargos em número mais que suficiente para pagar o valor a todos os deputados, sem exceção. O repasse ocorre desde dezembro, com a aprovação retroativa no apagar das luzes dos trabalhos em 2024.