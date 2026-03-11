A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) são as instituições que mais pressionam o Executivo por uma expansão do teto de gastos de 2026, a partir da migração do estado, que saiu do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e aderiu ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O Legislativo mantém uma série de reuniões junto à Secretaria Estadual da Economia em busca de um acréscimo de R$ 110 milhões, o que levaria o limite de despesas correntes para R$ 948 milhões.\nComo antecipado pelo POPULAR, a intenção dos deputados estaduais é retomar a inclusão dos valores referentes ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional da Alego (Femal) no montante medido em 2021, que é o ano base para o cálculo do teto de gastos. Sem a mudança, que seria efetivada em Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o valor máximo para os gastos, inclusive com pessoal, seria de R$ 838 milhões para este ano.