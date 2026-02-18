A pauta de votações da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que retoma trabalhos nesta quarta-feira (18), deverá incluir a elaboração de uma Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) para definir as regras para a base de cálculo do teto de gastos da própria Casa. De acordo com o presidente, deputado estadual Bruno Peixoto (UB), a elaboração do texto pretende antecipar as definições referentes especificamente ao Poder Legislativo que deverão estar em projeto de lei a ser encaminhado pelo governo.\nO Executivo, no entanto, não tem previsão sobre quando a matéria sobre o teto de gastos de cada poder ou órgão autônomo será finalizada e enviada à Alego. “A PEC pretende manter a regra que foi executada em 2021 e considerar o fundo para o total de gastos daquele ano. Se não houver a PEC, eu preciso esperar o governo mandar a lei própria, mas é melhor eu já manter na Constituição”, afirma Peixoto ao POPULAR.