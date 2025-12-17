A Prefeitura de Goiânia confirmou a continuidade do decreto de calamidade pública no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) por mais seis meses a partir de 1º de janeiro. A proposta de prorrogação encaminhada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) foi aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) por 24 votos favoráveis e 6 contrários, além da abstenção do deputado estadual Ricardo Quirino (Republicanos). A matéria deverá ter deliberação definitiva nesta quarta-feira (17).\nO posicionamento da maioria dos parlamentares seguiu orientação do líder da base do governador Ronaldo Caiado (UB) na Casa, Talles Barreto (UB), e contrariou manifestação apresentada pelo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Joaquim de Castro, pela reprovação do pedido. O posicionamento foi apresentado durante audiência pública sobre o tema realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que contou também com a participação dos secretários da Fazenda, Valdivino Oliveira, e de Saúde, Luiz Pellizzer.