Com o resultado da eleição deste domingo (4), a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) renovou 19 de suas 41 cadeiras, número que representa 46%. A maior votação é de Ana Caroline Guimarães de Oliveira Faria, a Carol do Amiltinho (MDB), que recebeu 109 mil votos, recorde na eleição de deputados estaduais em Goiás.\nEla é viúva do deputado estadual Amilton Filho - que morreu em um acidente na madrugada de 26 de setembro, na BR-050, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal - e substituiu o marido na disputa.\nA segunda maior votação é do vereador de Goiânia Fabrício Rosa (PT),que obteve 81 mil votos. “Estou extremamente feliz. Não esperava uma votação tão expressiva, que é fruto com certeza de uma votação política inclusiva, de fiscalização constante dos poderosos do estado de Goiás”, disse Fabrício.