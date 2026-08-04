A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) encerra o recesso parlamentar nesta terça-feira (04) e retoma os trabalhos legislativos em plenário e nas comissões com o desafio de manter o quórum mínimo para votações e reuniões. A Casa já enfrenta dificuldades com a falta de deputados estaduais ao trabalho presencial desde a pré-campanha, quando foram definidas mudanças no regimento interno para flexibilizar as regras de realização das sessões híbridas, em que os parlamentares podem acessar o sistema online para discutir e votar matérias de forma remota.\nA volta dos trabalhos ocorre em meio ao calendário eleitoral de 2026, nos últimos dias do prazo das convenções partidárias, que se encerra nesta quarta-feira (05). Deputados estaduais ouvidos pela reportagem admitem, no bastidores, as dificuldades de conciliar os trabalhos presenciais na Alego com as agendas de campanha, já que todos os 41 parlamentares serão candidatos em outubro. Do total, 38 buscarão a reeleição, enquanto o presidente, Bruno Peixoto (UB), além de Ricardo Quirino (Republicanos) e Lucas Calil (PRD) tentarão cadeira na Câmara dos Deputados.