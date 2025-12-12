A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) suspendeu a tramitação do pedido, enviado pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), para a renovação da situação de calamidade pública na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A decisão foi tomada a pedido de integrantes da base e da oposição no colegiado depois da reunião ter sido suspensa por conta de bate-boca entre Clécio Alves (Republicanos) e o líder do governo, Talles Barreto (UB).\nOs dois partiram para troca de agressões verbais e precisaram ser apartados depois que Clécio levantou o tom contra o governista, que buscava incluir a matéria em votação ainda nesta quinta-feira (11), sem atender a pedidos de diligências ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Quando a reunião foi retomada, houve entendimento de que as ofensas pessoais não foram direcionadas aos parlamentares e Barreto manteve o pedido de vistas para prorrogar a deliberação para a próxima terça-feira (16).