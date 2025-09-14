Com remuneração bruta de R$ 39.496,77, os deputados estaduais de Goiás registram a maior renda na comparação com outras unidades da federação. O dado consta no levantamento Índice de Disparidade Salarial (IDS) publicado pela associação civil Livres, que tem o objetivo de mostrar a distância entre os pagamentos recebidos por autoridades públicas e a população.\nDe acordo com o estudo, o salário dos deputados estaduais goianos representa 18,8 vezes o rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população do estado, de R$ 2.098. O resultado coloca Goiás em 17º lugar no ranking nacional (veja quadro).\nO primeiro colocado é o Maranhão, com IDS 31,1. Já o último é o Paraná, com 9,5. O levantamento também faz comparações dos dados nacionais com cidades do exterior. A média de países emergentes é de 16,05. O cálculo do índice é feito pela razão entre o salário da autoridade e a renda da população.