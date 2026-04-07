Com prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral até a última sexta-feira (3), o período de janela partidária para a troca de siglas mudou a configuração das bancadas na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A quantidade de legendas representadas na Casa caiu de 15 para 13, na comparação com 2022, quando os atuais parlamentares conquistaram os mandatos.\nAvante e PRTB deixaram de ter representantes no Legislativo. As siglas com mais deputados estaduais continuam sendo o MDB e o União Brasil (UB), com seis e cinco integrantes, respectivamente.\nHouve dança das cadeiras na bancada emedebista, sigla do governador Daniel Vilela - que se licenciou da presidência, agora ocupada por Haroldo Naves, ex-prefeito de Campos Verdes e ex-presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM). O partido perdeu Lucas Calil e Lucas do Vale, mas os parlamentares migraram para o PRD e para o PSD, partidos da base aliada.