A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou 3 das 11 Propostas de Emenda à Constituição (PEC) apresentadas ao longo do ano de 2025 e alterou regras fiscais do estado, criou o Fundo de Estabilização Econômica de Goiás e ampliou o número de cargos que deputados estaduais podem assumir sem perder o mandato. As tentativas para mudar o texto constitucional mantiveram a alta média dos últimos três anos, com 33 matérias, em comparação com o período entre 2020 e 2022, que teve 16 propostas.\nDo total de 79 PECs apresentadas ao longo dos últimos oito anos, desde 2018, 38 alcançaram aprovação final e foram promulgadas pela Casa. Das matérias que ficaram pelo caminho, apenas seis foram rejeitadas em votações realizadas em plenário ou arquivadas ainda na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Já outras 35 continuam paradas na comissão, seja em situações em que nem tiveram relator definido, na gaveta do deputado relator ou em pedido de vistas e diligência.