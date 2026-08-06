O risco de perda de apoio de evangélicos tanto na disputa presidencial quanto em Goiás foi o principal fator na definição do ex-senador Luiz do Carmo (PSD) para a vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB) à reeleição. O POPULAR revelou na manhã de quarta-feira (5) que Daniel e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República, bateram o martelo em reunião na noite de terça-feira (4), no Palácio das Esmeraldas.\nEntre governistas, a indicação é definida como “escolha pragmática” diante do peso do segmento. Ainda assim, a disputa interna se intensificou nas últimas semanas diante de movimentos dos nomes cotados para a vaga. Além de Luiz do Carmo, que contou com ofensiva de líderes evangélicos em seu favor, estavam na briga o ex-titular da Secretaria-Geral de Governo (SGG) Adriano da Rocha Lima, primo de Caiado, e o ex-deputado federal José Mário Schreiner, ligado ao agronegócio.