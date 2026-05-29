A possibilidade de lançamento da quinta pré-candidatura ao Senado na base aliada ao governador Daniel Vilela (MDB), pelo ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD), gerou críticas de lideranças governistas e dos postulantes já apresentados para o mesmo pleito. Apesar de garantirem que Mendanha poderá encontrar espaço para confirmar o projeto na base, os palacianos passam a duvidar das intenções do ex-prefeito e da fidelidade dele ao grupo.\nOs aliados enxergam supostos “sinais” de que Mendanha poderia trilhar novo caminho na oposição, assim como ocorreu em 2022, quando disputou o governo estadual contra a chapa do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e de Daniel, então candidato a vice. No entendimento de palacianos ouvidos pela reportagem, os indícios já haviam sido mostrados pela falta de engajamento do ex-prefeito com ações de articulação política do grupo desde a adesão, em maio de 2023.