Aliados próximos ao governador Daniel Vilela (MDB) rejeitam a definição de favoritismo ou preferência no grupo governista para a indicação do ex-deputado federal José Mário Schreiner (PSD) à vaga de vice na chapa a ser encabeçada pelo pré-candidato à reeleição. Apesar de admitirem avanços na movimentação do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) nas últimas duas semanas, os apoiadores mantêm a disputa em “pé de igualdade” com o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD), o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD) e o ex-secretário geral de Governo, Adriano da Rocha Lima (PSD).A avaliação ocorre em reação do Palácio das Esmeraldas à intensificação de atos em apoio a José Mário, como as declarações da ex-primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), e a sequência de agendas, como a mobilização de 106 prefeitos e série de lideranças consideradas caiadistas em almoço realizado numa churrascaria de Goiânia, na última semana. Inicialmente, os atos repercutiram nos bastidores entre os aliados no sentido de apontar vantagem para Schreiner em relação aos concorrentes, já que contaria com sinais de apoio do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).Depois de dizer, no dia 24 de abril, que não tinha dúvidas de que o presidente da Fâeg seria “o melhor nome para Goiás como vice-governador”, Gracinha Caiado passou a adotar discurso padronizado nas entrevistas seguintes, reforçando apenas que a decisão será tomada entre Daniel e Caiado, sem citar diretamente qualquer um dos pretendentes a vice. O recuo ocorreu, por exemplo, em reunião realizada com deputados estaduais, na terça-feira (28).“Foi uma declaração dada em um evento que tinha como objetivo enaltecer as qualidades do Zé Mário. Entendo que ela quis ser gentil, elegante, e acabou passando um pouco dos limites dentro dessa discrição que todos nós devemos ter até o instante em que o Daniel e o Caiado tomarem essa decisão. Ela própria disse que essa definição compete aos dois”, considerou o deputado estadual Issy Quinan (MDB).O parlamentar ainda nega favoritismo a Schreiner na bolsa de apostas de governistas para a indicação para lugar na chapa ao lado de Daniel Vilela. “Não tem favorito. Inclusive, porque todas essas peças que foram movimentadas integram a base de apoio do governo de Daniel Vilela. Seja quem for o vice, todos nós que estamos dentro desse espectro político vamos acompanhar a decisão que for tomada”, ressalta.O presidente em exercício do MDB em Goiás, Haroldo Naves, aponta ainda que a escolha do vice dependerá do convencimento interno. “Logicamente, a avaliação da Dona Gracinha pesa, porque é uma liderança política respeitada e admirada. Mas essa decisão que vai passar por vários atores, não só por um ator, sobretudo para indicar aquela pessoa que converge melhor. O momento agora é de conversar e convencer para buscar esse consenso”, defende o dirigente.Mantido na liderança do governo na gestão de Daniel, o deputado Talles Barreto (UB) considera, porém, que o presidente da Faeg sai na frente dos adversários por ser um “ponto de equilíbrio” para a chapa com o governador. Questionado, ele aponta que Schreiner representa o setor do agronegócio e admite que o público pode ser alvo de ofensiva da campanha do senador Wilder Morais (PL), pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).“Ninguém pode desprezar a história do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), mas a gente vê um aumento da polarização com uma força grande do bolsonarismo. Vimos uma eleição em Goiânia com esse peso: um candidato que não tinha expressão política nenhuma, mas que foi um adversário muito pesado e difícil. Então, a gente tem que ter tranquilidade e fazer todas as avaliações, porque com eleição não se brinca. Tem que ser muito profissional, porque não tem mais eleições amadoras”, avalia. ContrapontoApesar do envolvimento com o projeto de Schreiner, também voltou a ganhar força junto a aliados ouvidos pela reportagem a defesa pela presença de Luiz Carlos do Carmo como companheiro de chapa de Daniel Vilela. A avaliação é de que a base mobilizada pelo presidente da Faeg, com prefeitos e junto ao agro, continuará na formação em torno do pré-candidato emedebista, mesmo que Schreiner não seja o vice. Por outro lado, comparam que o setor evangélico é ainda mais suscetível à eventual nacionalização da eleição, com possível engajamento do senador Flávio Bolsonaro (PL) na campanha de Wilder.O entendimento é de que a confirmação do apoio das principais lideranças evangélicas poderia impedir ou ao menos limitar o convencimento bolsonarista nesta fatia do público conservador no estado. Apesar de manter menos atividades públicas, em relação à agenda mantida por Schreiner, Luiz Carlos do Carmo voltou a se valorizar em meio aos encontros e atos realizados por ocasião da 51ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus - Ministério de Madureira (Conamad), realizada na Assembleia de Deus Campo Campinas, em Goiânia, há duas semanas. Na ocasião, Daniel reforçou a prorrogação da escolha do vice para o período das convenções, quando questionado sobre a possibilidade de ter um evangélico na chapa. “Isso tem um momento certo, nós vamos continuar numa agenda intensa, administrativa, focado na gestão, para continuar garantindo com que os goianos tenham o melhor governo do Brasil, que foi a isso que o governador (Ronaldo) Caiado elevou o nosso Estado e a nossa gestão. E, num momento oportuno, nós vamos estar discutindo essa composição da chapa”, reafirmou, em entrevista coletiva.EstruturaTambém na disputa pela vice, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD), conta com articulação junto ao presidente da Assembleia Legislativa (Alego), Bruno Peixoto (UB), para consolidar seu nome na chapa a partir do peso da estrutura montada por Peixoto em pelo menos seis partidos. Mendanha assumiu o comando da federação formada por PRD e Solidariedade, com a leitura de que a posição de dirigente partidário o diferencia dos demais adversários internos. Além da construção de base política própria, a parceria com Bruno Peixoto também resulta em exposição nos palanques montados pela Alego em eventos semanais do programa “Deputados Aqui”. Na última edição, em São Luís de Montes Belos, na região central do estado, Bruno Peixoto oficializou a defesa por Mendanha na vice de Daniel, em entrevista coletiva. “O meu amigo Gustavo Mendanha, que fez um trabalho formidável na Cidade de Aparecida, foi presidente da Câmara Municipal, disputou o governo do Estado de Goiás, ficou em segundo lugar nas eleições de 2022 e, digo a vocês, Gustavo Mendanha tem todos os requisitos necessários para ocupar, neste ano, a candidatura de vice-governador”, afirmou o presidente da Alego. “Tem o nosso reconhecimento, tem o nosso carinho e está, sim, preparado. Viemos falando sobre a questão da projeção da vice-governadoria e vários são os aspectos que nós entendemos que Gustavo Mendanha está preparado para ocupar essa posição de vice-governador”, defendeu.Os mesmos aliados, no entanto, não descartam a possibilidade de presença de Adriano da Rocha Lima na vaga, principalmente no caso de Daniel Vilela avançar ainda mais nas pesquisas de intenção de voto até as convenções, para cenários com eventual possibilidade de vitória já no primeiro turno. Apesar de não ser o preferido junto à maioria da base política, a avaliação ente os palacianos é de que a intensificação do favoritismo pode fortalecer a proximidade com o primo, Ronaldo Caiado, como critério para a decisão, sobrepondo a busca por votos, defendida por Daniel.