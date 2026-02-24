Apesar da expectativa de definição apenas no período próximo às convenções, aliados do governador Ronaldo Caiado (PSD) apontam que o lançamento de chapa própria pelo PL ao Palácio das Esmeraldas já causa “mudança de estratégia” na base governista para a escolha do nome à vice do pré-candidato Daniel Vilela (MDB). O entendimento entre aliados é de que o cenário passou a exigir esforço para que o projeto mantenha força junto a fatias do eleitorado que passarão a ser disputadas com a provável candidatura do senador Wilder Morais (PL).\nA alteração na rota de estruturação do projeto palaciano não prevê, ao menos por enquanto, nova abordagem sobre o processo eleitoral, mas a retomada de possibilidades já aventadas ao longo de 2025, mas que ficaram em segundo plano no fim do ano passado. Depois do otimismo caiadista em torno da aliança com o PL, o baque causado pela ausência do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na composição recuperou espaço para a ideia de que a prioridade na escolha seja o capital político do indicado.