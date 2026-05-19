Aliados em Goiás do senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) negam que a divulgação de conversas entre o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro tenha resultado em impacto negativo para a pré-campanha. Os bolsonaristas alegam que a base de direita segue engajada e apontam que o caso, ao invés de gerar desgastes para os pleitos estaduais, pode gerar ainda mais envolvimento dos apoiadores com as futuras candidaturas bolsonaristas a deputado estadual e federal, além do Senado e governo do estado.\nA avaliação de correligionários de Flávio no estado se baseia na acusação de que teria havido “vazamento seletivo” das mensagens trocadas pelo pré-candidato com o dono do Banco Master, em meio ao que chamam de “guerra de narrativas”. Além disso, reforçam o compartilhamento de vídeos e notas públicas em que o senador defende a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e nega qualquer envolvimento com as atividades ilegais do ex-banqueiro investigadas pela Polícia Federal (PF).