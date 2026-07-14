O QG da pré-campanha do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência da República comemora a evolução do desempenho do pré-candidato nas redes sociais desde que intensificou as críticas ao senador Flávio Bolsonaro, presidenciável do PL. Aliados e estrategistas afirmam que o maior engajamento ajuda o pessedista em momento em que o eleitor passará a se atentar mais às eleições, a partir do início das convenções partidárias, na próxima segunda-feira (20), e em meio à crise de credibilidade do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nNesta segunda-feira (13), o Estadão mostrou levantamento da AP Exata que aponta crescimento de 446,3% no volume de menções ao nome de Caiado nos últimos cinco dias, com citações negativas proporcionalmente menores. É justamente o período em que o pré-candidato elevou o tom, chamando de “inaceitável” a ida de Flávio aos Estados Unidos para tentar adiar o tarifaço para depois das eleições.