Ex-governador Marconi Perillo com vereadores de Goiânia: PSDB discute chapas (Reprodução Redes sociais)\nO ex-governador Marconi Perillo (PSDB) iniciou nesta segunda-feira (08) uma movimentação mais intensa na agenda externa, encarada por aliados como preparação para a disputa ao governo de Goiás na eleição de 2026. Desde maio, quando considerou a possibilidade de quinta candidatura pela primeira vez, em entrevista ao podcast Giro 360, o tucano aumentou as reuniões no escritório político, mas agora levou a pré-campanha para encontros com vereadores e deputados estaduais em Goiânia.\nMarconi esteve com o vereador Léo José (SD), além dos correligionários Michel Magul e Aava Santiago, acompanhado do vereador Tião Peixoto (PSDB). Depois, foi à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e passou pelos gabinetes dos deputados estaduais tucanos Gustavo Sebba e José Machado, além de reuniões com Clécio Alves (Republicanos), Eduardo Prado (PL) e Rosângela Rezende (Agir).