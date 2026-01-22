Depois de nova reunião com o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), o governador Ronaldo Caiado (UB) apontou nesta quarta-feira (21) que as articulações para fechar aliança com o Partido Liberal em Goiás estão em “fase terminativa”. A composição passa pela integração do deputado federal Gustavo Gayer (PL) à chapa para disputa de duas vagas no Senado, ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado (UB), mas ainda esbarra no convencimento do senador Wilder Morais (PL), que mantém pré-candidatura própria ao governo estadual.\nSegundo afirmou Caiado em entrevista coletiva, as tratativas junto ao filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão avançadas e a definição deve ocorrer já nos próximos dias. O governador se encontrou com o senador na segunda-feira (19), quando os dois voltaram a tratar da aliança no estado. “Em Goiás nós estamos avançando dentro de um processo de coligação com o PL. Está realmente em fase terminativa, mas espero que possamos concluir isso no máximo esta semana. Eles ocuparão uma vaga no Senado Federal”, apontou Caiado.