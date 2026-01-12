Depois de avançar em articulação com os comandos estadual e nacional do PL, o governador Ronaldo Caiado (UB) acredita na “tendência” de confirmação da aliança em Goiás para apoio do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro à pré-candidatura do vice-governador, Daniel Vilela (MDB), ao Palácio das Esmeraldas. A composição, segundo analistas ouvidos pela reportagem, consolida o fortalecimento do grupo político em comparação com as atuais forças de oposição e abre chance real de encerramento da corrida já no primeiro turno, na disputa marcada pela Justiça Eleitoral para o dia 4 de outubro.\nO último avanço nas conversas para a adesão da legenda à base governista ocorreu em meados de dezembro, quando o assunto foi tratado diretamente pelo senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), em visita a Caiado. O encontro contou a participação do senador e pré-candidato ao governo, Wilder Morais (PL), e do deputado federal e pré-candidato ao Senado, Gustavo Gayer (PL), que reforçou a busca pela composição de olho em maiores chances de eleição em possível chapa ao lado da primeira-dama, Gracinha Caiado (UB).