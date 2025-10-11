A consideração de alternativas partidárias para abrigar a pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado (UB) é acompanhada de inevitável perda de estrutura para a possível disputa nacional em 2026. Depois de expôr divergências internas na federação União Progressista (UB e PP) com o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), Caiado intensificou conversas já existentes com a federação formada por Solidariedade e PRD e com o Podemos.\nOs dois caminhos, no entanto, representam queda vertiginosa de quadros políticos decisivos para a viabilização de candidatura ao Palácio do Planalto, como recursos dos fundos partidário e eleitoral, além do número de integrantes na bancada federal e aliados pelo país em governos estaduais e prefeituras (veja o quadro).\nA federação União Progressista contou com R$ 953,8 milhões destinados pelo fundo eleitoral na disputa municipal de 2024 e outros R$ 197,6 milhões referentes ao fundo partidário no ano passado. Já a soma de valores da federação Renovação Solidária (Solidariedade e PRD) para a eleição chegou a apenas R$ 160,4 milhões, além de R$ 60 milhões do fundo partidário. Já o Podemos teve R$ 236,6 milhões e R$ 50,8 milhões, respectivamente aos dois fundos.