Nascido em Anápolis, o deputado estadual Amilton Filho (MDB) exercia o segundo mandato na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), com função de destaque na presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). O parlamentar mantinha posição de liderança no Poder Legislativo e era citado entre os colegas como provável candidato à presidência da Casa, caso conquistasse a segunda reeleição.\nAmilton teve papel de destaque no Legislativo ao longo dos mandatos do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), com articulação de matérias de interesse do Executivo e trânsito junto a parlamentares da base aliada e da oposição, o que levou à articulação para eventual disputa pelo comando da Casa. O deputado também mantinha relação próxima com o governador Daniel Vilela (MDB) desde antes da filiação ao partido do então candidato a vice-governador, em 2022.