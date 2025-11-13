O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), inaugurou nesta quarta-feira (12) o novo pavimento da sede do Legislativo, obra de ampliação que teve início em maio do ano passado.\nAo longo da execução, houve dois aditamentos contratuais - um de valor e outro de prazo. Inicialmente, a entrega estava prevista para abril, mas o cronograma foi afetado pelo período chuvoso na capital. O prazo foi, então, prorrogado. A nova previsão indicava conclusão em julho e inauguração em agosto, mas os trabalhos só foram finalizados em novembro.\nO valor inicial do contrato com a Geo Engenharia, responsável pelas obras, é de R$ 4,83 milhões e abrange apenas a infraestrutura e a instalação dos ares-condicionados. Com um aditivo de valor, o custo total deve alcançar R$ 6,1 milhões, conforme dados do Portal da Transparência. Até o momento, foram pagos R$ 5,3 milhões.