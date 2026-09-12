Goiás possui indicadores favoráveis de emprego, puxados especialmente por comércio e serviços, com relevante participação do agronegócio e da construção. O estado tem registrado saldos positivos e avanço no trabalho formal, com recorrente criação de novos postos principalmente diante de um desempenho positivo dessas atividades econômicas.\nMesmo diante de um contexto favorável nestes setores, especialistas e o setor produtivo alertam sobre a necessidade de ampliar a qualificação profissional de forma estratégica, preparando uma geração para oportunidades que surgem em um novo contexto de trabalho, dominado pela tecnologia.\nPara o próximo governador de Goiás, o desafio é criar políticas públicas de fortalecimento da educação básica e medidas para que o estado continue na posição de pioneirismo em inteligência artificial (IA).