Ter a única mina de terras raras em operação comercial de alta escala fora da Ásia e outros projetos considerados promissores colocaram o estado de Goiás no centro do debate sobre a exploração deste tipo de minério, que tem demanda mundial e um mercado dominado pela China. O incremento da cadeia produtiva local é, segundo especialistas, um alvo de médio a longo prazo, que passa por mão de obra qualificada, ambiente para indústria com preços competitivos, desenvolvimento de tecnologia e planejamento que se sustente em meio a questões político-eleitorais.\nDe acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias da Mineração de Goiás e Distrito Federal (Minde), Luiz Antônio Vessani, Goiás tem hoje cinco projetos voltados para a produção de terras raras. O primeiro é a Serra Verde, localizada em Minaçu, o único em produção industrial e comercial. Em Nova Roma, a Aclara Resources está na fase de pesquisa, mas há informação de que a produção pode começar em breve. Existem ainda outros três projetos, em Mundo Novo e Catalão, que são considerados promissores.