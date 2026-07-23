O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o caso "Dark Horse", nome do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nA PF irá investigar o destino de repasse de recursos de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, pediu dinheiro ao ex-banqueiro sob a justificativa de financiar a obra. Procurado para comentar a decisão, ele não se manifestou até o momento. Anteriormente, disse que a solicitação foi feita só para o filme e não haveria qualquer irregularidade.\nMendonça havia pedido um parecer ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, a partir de uma solicitação da Polícia Federal. O chefe do MPF (Ministério Público Federal) disse que há elementos suficientes para pedir a abertura formal de um inquérito que apure os repasses.