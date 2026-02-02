O ano legislativo de 2026 na Câmara Municipal de Goiânia começará com pelo menos 100 vetos do prefeito Sandro Mabel (UB) aguardando deliberação pelo plenário. Os impedimentos foram enviados ao longo do ano passado, mas não chegaram a ser votados pelos vereadores.\nSegundo levantamento da equipe técnica do Legislativo, feito a pedido do POPULAR, Mabel encaminhou ao todo 139 vetos em 2025, dos quais apenas 39 foram efetivamente analisados. Os impedimentos alcançam tanto projetos de lei de autoria dos vereadores quanto emendas parlamentares apresentadas a propostas do próprio Executivo.\nEntre os 39 vetos da gestão Mabel analisados ainda em 2025, 18 foram integrais. Desse total, três acabaram rejeitados por unanimidade do plenário, enquanto 13 foram mantidos pela maioria dos vereadores. Apenas dois vetos integrais tiveram manutenção unânime.