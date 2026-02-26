As anotações feitas pelo senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL), durante a reunião da cúpula do PL, na terça-feira (24), incluíram lideranças de Goiás. Imagens divulgadas por veículos nacionais, como Folha de S.Paulo e Estadão, mostram que o tópico sobre a eleição para o governo goiano tem os nomes do vice-governador, Daniel Vilela (MDB), e do senador Wilder Morais (PL) impressos. A lista também tem a primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), e o deputado federal Gustavo Gayer (PL) na lista de candidatos para o Senado.\nO nome de Gayer está circulado com caneta e com a observação “Valdemar”, em uma referência ao presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. O governador Ronaldo Caiado (UB) pretende renunciar no final de março para se candidatar à Presidência da República. Com isso, Daniel assumirá o governo e disputará a reeleição. Wilder confirmou sua pré-candidatura na semana passada, após aval de Jair Bolsonaro (PL). O goiano visitou o ex-presidente na Papudinha, no Distrito Federal, no dia 14.