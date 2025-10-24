-Sonora (1.3327947)\nUm vazamento do áudio da transmissão oficial da sessão da Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira (23) registrou o vice-presidente da Casa, Anselmo Pereira (MDB), fazendo críticas à viagem internacional que o prefeito Sandro Mabel (UB) deve fazer na semana que vem e comentando a prioridade em aprovar o Refis 2025 ao invés do pedido de licença do prefeito para se ausentar do País.\nAs falas foram captadas ao vivo antes do início da sessão ordinária, por volta das 9h, e ficaram no ar no canal do YouTube da Câmara apenas por alguns instantes, enquanto a transmissão ainda estava ativa. O canal privou a transmissão minutos depois das falas e reiniciou uma nova live para exibir a sessão.\n-Anselmo critica Mabel (1.3328090)\nNo trecho, Anselmo, que se preparava para presidir a sessão, conversa com outras pessoas na mesa diretora. Após uma voz feminina dizer que deveriam aprovar a licença para viagem do prefeito na sessão, o decano rebate afirmando que a prioridade seria o Refis.