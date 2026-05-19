Vice-presidente da Câmara de Goiânia, Anselmo Pereira (MDB) recebeu neste ano pelo menos 11 notificações da Prefeitura relacionadas a limpezas de imóveis dos quais é prioritário. A última publicação foi feita no Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira (14), data em que Anselmo era prefeito em exercício de Goiânia.\nO documento da Secretaria Municipal de Eficiência tem 18 páginas com lista de imóveis localizados no Jardim Itaipu, dos quais nove têm Anselmo como proprietário. Embora tenha sido publicado no dia 14, o documento foi assinado em 7 de maio por técnicos da pasta.\nOutros dois imóveis do vereador, localizados na Vila Rosa e no Parque Amazônia, são mencionados pelo mesmo motivo em outras duas edições do DOM em 2026, de 16 e de 30 de abril. O vereador disse que já solicitou a limpeza nos locais e argumentou que o fato de ter sido notificado demonstra que não usa “seu prestígio como vereador” para questões deste tipo.