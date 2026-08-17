Candidato ao Senado Federal pelo PRD, Gustavo Mendanha esteve na tarde deste domingo (16) na Chácara Sorgatto, em Luziânia (Região do Entorno do Distrito Federal), para o comício eleitoral que encerrou o primeiro dia de campanha de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência da República e de Daniel Vilela (MDB) ao governo de Goiás, mas deixou o local antes da chegada dos dois.\nMendanha chegou à chácara do prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (UB), à tarde, por volta das 17h15, cumprimentou apoiadores e permaneceu no local até às 18h40. Caiado e Daniel chegaram à chácara pouco depois, às 19h.\nO senatoriável do PRD chegou a discursar no palco do comício, no fim da tarde. Ele defendeu as candidaturas da base e falou da aliança com o grupo político da região do Entorno.\nAbordado pelo POPULAR assim que chegou ao local, Mendanha justificou a antecipação: “imaginava que a agenda poderia atrasar e vim pra cá para cumprimentar essa multidão de pessoas”.