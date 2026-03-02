Pré-candidato a presidente da República e governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) usou tom de unidade durante discurso, neste domingo (1º), na Avenida Paulista, em São Paulo, durante ato pró-anistia organizado por bolsonaristas.\nNo palanque também estavam outros dois pré-candidatos, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o senador Flávio Bolsonaro (PL), principal nome da direita para a disputa deste ano e protagonista do evento.\nCaiado não citou diretamente o próprio projeto eleitoral, chamou Flávio de “meu amigo” e fez elogios ao senador. “Saiba que eu, ao meu lado também o governador de Minas Gerais, nós estamos com o mesmo objetivo. Aquele que chegar lá, eu já disse, o primeiro ato será a anistia plena, geral e irrestrita em 1º de janeiro de 2027”, disse o goiano.\nFlávio mencionou Caiado ao agradecer a presença dos governadores presentes. “É muita honra estar no mesmo palanque defendendo os mesmos ideais que uma pessoa com a sua história. Isso prova que isso aqui não é ato eleitoral. Tem aqui dois pré-candidatos juntos. Não estamos disputando voto. Estamos aqui pensando no que é melhor para o nosso País”, declarou o senador,