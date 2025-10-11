Ao lançar o programa “Identificação Neonatal Goiás” nesta sexta-feira (10), o governador Ronaldo Caiado (UB) voltou a destacar os índices da segurança pública do Estado, reforçando o seu tom eleitoral com foco na área. O governador afirmou que o novo projeto, que prevê a impressão digital de recém-nascidos logo após o parto, ainda no centro-cirúrgico, fortalecerá a segurança. “É aí que Goiás começa a mostrar o diferencial. É aí que Goiás começa a mostrar o quanto a nossa segurança pública tem reflexo em todas as áreas da economia do Estado. Tenho certeza absoluta que esse projeto de Goiás deve ser colocado nos grandes debates nacionais, eu mesmo vou levá-lo”, afirmou Caiado em seu discurso. Durante o lançamento, o governador continuou a explorar temas sobre segurança pública e citou a diminuição no porcentual de jovens no sistema socioeducativo em Goiás, comparando os índices com os do Rio de Janeiro. “O ídolo do jovem no Rio de Janeiro é o MC Poze (do Rodo), que é aquele traficante. Isso não existe em Goiás. Vocês estão vendo o reflexo da segurança pública. Ela não pode ser analisada como uma fatia de segurança pública, tem que ser analisada na inteireza da sociedade”, afirmou Caiado.Em menção envolvendo o governo federal, o governador disse que as áreas de sua gestão nas quais vem colhendo os melhores índices, como Educação, transparência e tecnologia, são justamente as mesmas que “não estão sendo encaradas pelo governo federal”.Nesta sexta, pelo segundo dia consecutivo, Caiado evitou falar com jornalistas ao final do evento, que ocorreu à tarde no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT). A assessoria do governo informou ao POPULAR que Caiado estava com a “agenda apertada” e por esse motivo não teria tempo para conceder entrevistas, justificando a saída “às pressas”. O discurso do governador também foi breve, de cerca de 10 minutos.ProgramaO lançamento do programa ocorre na esteira de uma recente decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) que determinou que os bebês trocados após o nascimento em uma maternidade em Inhumas, em outubro de 2021, passem a morar com seus respectivos pais biológicos após quatro anos da troca.“Porque o acontecimento se dá dentro ali do berçário. A única condição real é você ter uma identificação dentro da sala do parto. Esse é o ineditismo, essa é que é a condição de dizer: ‘Olha, aqui nós garantimos, porque não tem como se colocar em dúvida aqueles dados que são coletados da criança que acaba de nascer com a mãe que está ali, naquele momento do parto’. Nós temos a única identificação neonatal capaz de estar acima de qualquer dúvida. Ela é 100% precisão. Esse é que eu acho que tranquiliza as famílias”, afirmou Caiado.O programa é uma parceria entre as Secretarias Estaduais da Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Civil, e da Saúde (SES). Dez maternidades devem ser contempladas com o serviço nesta primeira etapa. As unidades de saúde que adotarem integralmente os protocolos do projeto receberão o Selo Maternidade Segura, certificação que reconhece oficialmente o compromisso com a proteção infantil como um diferencial de qualidade e cuidado.No discurso, Caiado atacou brevemente uma declaração do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) dada em abril durante visita ao Hospital Araújo Jorge, em que o tucano disse ter se surpreendido ao saber que o câncer infantil representa 2% dos casos no Brasil. As falas do ex-governador, na ocasião, também foram no sentido de criticar o “volume elevado de gastos” na obra do Complexo Oncológico de Referência de Goiás (Cora).“Nós não podemos achar que: ‘Olha, é um percentual menor’. É igual ao que o ex-governador disse: ‘Ah, mas morte de criança com câncer não tem muito significado, só dois, três por cento das pessoas que têm câncer infantil. Imagina bem as pessoas usarem isso como sendo referência. Quer dizer, a vida tem que ser tratada por nós com muito respeito e dando esperança às pessoas”, afirmou Caiado na declaração, sem nomear diretamente Marconi.Além do governador, participaram do lançamento a primeira-dama, Gracinha Caiado; os secretários Rasível Santos (Saúde) e Renato Brum (Segurança Pública); e os titulares da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Goiás.