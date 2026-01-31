Pelo menos 11 auxiliares do primeiro escalão do governo deixarão os cargos até o início de abril para disputar as eleições deste ano. Três deles buscam a disputa majoritária (vice ou Senado), quatro preparam campanha de deputado federal e outros quatro estão de olho em vaga na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).\nOs pré-candidatos têm prazo até 4 de abril para se desincompatibilizar, já que a legislação determina a saída seis meses antes das eleições. Os auxiliares se despedem do governo junto com o governador Ronaldo Caiado (PSD), que pretende disputar a Presidência da República, e será sucedido pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB).\nSegundo aliados do governo, Daniel ainda não começou as conversas para definição do novo secretariado. É possível que ele aproveite o prazo de desincompatibilização para ampliar a reforma da equipe e incluir nomes de sua confiança em pastas estratégicas.