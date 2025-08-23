A um ano da campanha eleitoral, mais da metade da Câmara Municipal de Goiânia pretende disputar as eleições de 2026. Levantamento do POPULAR mostra que ao menos 19 dos 37 vereadores dizem que vão concorrer no próximo pleito. Dos demais, dez ainda não definiram seus planos eleitorais ou não responderam.\nA maioria foca a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), mas há também quem projete voos mais altos, como vagas na Câmara dos Deputados e até no Senado Federal. Entre os pré-candidatos, 12 vereadores planejam buscar uma cadeira de deputado estadual, enquanto outros 6 tentarão uma vaga como deputado federal.\nApenas Tião Peixoto (PSDB) - pai do presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB) -, declarou que será candidato ao Senado, mesmo tendo obtido 5.726 votos em 2024, realidade distante do necessário em uma disputa majoritária. (Veja quadro)