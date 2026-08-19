Quatro entre 16 partidos e federações registraram chapas para deputado federal em Goiás com paridade de candidaturas de homens e mulheres. São eles: Podemos, Republicanos, União Popular (UP) e a federação União Progressista (UB-PP). A lei eleitoral determina a reserva de, no mínimo, 30% para um dos sexos. O menor porcentual de mulheres é do Missão, com 30,7%.\nGoiás tem 17 cadeiras na Câmara dos Deputados. Atualmente, seis são ocupadas por mulheres, número que representa 35%. De acordo com a legislação, os partidos e federações podem lançar chapas com até 18 nomes para disputar a eleição de deputado federal por Goiás (100% das vagas a serem preenchidas mais um).\nEntre as 16 chapas, 11 foram registradas com todos os espaços preenchidos (DC, MDB, Novo, PDT, PL, Podemos, PSB, Republicanos e as federações Brasil da Esperança, PSDB Cidadania e União Progressistas). O Missão registrou chapa com 13 nomes e o PSD, com 12. A federação PSOL Rede lançou 15 candidatos e a Renovação Solidária, 17. A UP lançou dois candidatos.