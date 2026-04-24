Passados 20 dias do fim da janela partidária, apenas dois dos oito vereadores que trocaram de legenda atualizaram as siglas exibidas nas placas de identificação de seus gabinetes na Câmara Municipal de Goiânia. Levantamento feito pela reportagem na manhã desta quinta-feira (23) mostra que somente os gabinetes de Igor Franco (ex-MDB, hoje no Podemos) e de Aava Santiago (ex-PSDB, atual PSB) apresentam corretamente as suas novas filiações.\nNos demais casos, as informações permanecem desatualizadas. O presidente da Casa, Romário Policarpo, aparece sem partido nas placas de seu gabinete, apesar de, após deixar o PRD no fim do ano passado, ter passado cerca de três meses sem filiação, ingressado no Avante e, posteriormente, se filiado ao Cidadania, em movimento articulado para viabilizar candidatura a deputado estadual pela base governista.