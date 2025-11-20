Diante da liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, o Instituto de Previdência dos Servidores de Aparecida (AparecidaPrev) vai, segundo a prefeitura, se habilitar como credor para receber de volta a aplicação de R$ 40 milhões realizada em junho de 2024 e os respectivos rendimentos (até outubro de 2025 eram R$ 7 milhões). O banco é alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, por suspeita de manipulação de ativos e desvios de recursos de fundos de investimentos.\nEm nota, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia afirmou que a aplicação “foi realizada em instituição financeira com nota inferior ao permitido pela política vigente do AparecidaPrev”. Segundo o texto, assim que assumiu a gestão, em janeiro de 2025, a atual presidente do instituto, Márcia Tinoco, notificou o Conselho Deliberativo da Previdência, comunicou os órgãos de controle e apresentou denúncia ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) e ao Ministério da Previdência.