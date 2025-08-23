Após idas e vindas ao longo dos últimos 10 dias, a Prefeitura de Goiânia publicou no início da noite desta sexta-feira (22), em edição do Diário Oficial do Município (DOM), o requerimento de abertura da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de resíduos sólidos na capital.\nCom a publicação, a expectativa é que, após definição e a notificação pela presidência - que deve ocorrer no início da semana que vem -, lideranças partidárias terão 48 horas para indicar os membros da comissão, mesmo prazo para a nomeação dos vereadores, de forma que assegure a representação proporcional dos partidos e blocos. Na sequência, a instalação deve ser feita também no mesmo período, já com a previsão de estrutura e recursos necessários para o funcionamento.