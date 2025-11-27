O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), recebeu alta nesta quarta-feira (26), após passar cinco dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratamento contra arritmia. Em vídeo publicado nas redes sociais, Caiado agradeceu o apoio e disse que permanecerá na capital paulista por mais uma semana.\n“Posso dizer a vocês que superei essa dificuldade. Vocês sabem que, voltando ao batente, vamos voltar no mesmo ritmo, porque o que o povo de Goiás espera é que a gente trabalhe forte até o último dia”, disse Caiado. O governador disse que ainda precisa “moderar” até a próxima semana.\nNa segunda-feira (24), Caiado foi submetido a uma ablação por cateter para tratamento de fibrilação atrial (um tipo de arritmia). O procedimento cirúrgico é pouco invasivo e considerado de rápida recuperação para os pacientes. Ao POPULAR, o governador disse que fará consulta pós-operatória na próxima segunda (1°).