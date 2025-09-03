No mesmo dia em que os blocos parlamentares na Câmara Municipal de Goiânia concluíram as indicações para a Comissão Especial de Inquérito (CEI) destinada a investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn na capital, o presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), defendeu, em manifestação encaminhada na tarde desta terça-feira (2) ao juiz André Reis Lacerda, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, que o requerimento que criou a CEI cumpre todos os requisitos legais para sua instalação.\nO documento cita, inclusive, a indicação de fatos determinados a serem apurados, como denúncias de falhas na coleta de lixo, uso irregular de maquinário, ausência de transparência financeira no contrato, e irregularidades no segundo aditivo, firmado na gestão do prefeito Sandro Mabel (UB).\nA manifestação atende a determinação judicial para que a Casa se pronunciasse em 72 horas sobre os fundamentos que justificam a comissão. A decisão do juiz, de 27 de agosto, foi proferida em mandado de segurança impetrado pelo vereador da base Sargento Novandir (MDB), que questionou a legalidade da abertura da CEI.