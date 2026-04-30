A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou sem votos contrários, nesta quarta-feira (29), o projeto de lei de autoria da Prefeitura que institui o Programa de Autonomia Financeira das Unidades de Saúde (Pafus). Como antecipou O POPULAR, não havia previsão de o Pafus ser votado nesta quarta, já que não estava na pauta. Entretanto, por meio do mecanismo de inclusão e inversão, solicitado pelo líder do governo, Wellington Bessa (Mobiliza), o projeto foi destravado e analisado pelo colegiado.\nA proposta segue agora para o primeiro turno de votação em plenário, e pode avançar na Casa já na sessão ordinária desta quinta-feira (30). Assim como outras matérias enviadas este ano pelo Executivo, o Pafus teve seu ritmo de tramitação questionado pelo prefeito Sandro Mabel (UB), que chegou a acusar o presidente da CCJ, Luan Alves (MDB), de travar o andamento por razões políticas.