O governo de Goiás comemorou, nesta quarta-feira (22), a autorização que recebeu para dar continuidade às parcerias com o setor produtivo - que foram firmadas antes de liminar publicada em 10 de outubro - para executar obras em rodovias com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). A informação é que as intervenções serão oficialmente retomadas nesta quinta-feira (23).\nEm decisão publicada na noite de terça (11), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a suspensão das leis estaduais que tratam sobre as parcerias para intervenções com recursos do fundo, mas esclareceu que a determinação não afeta “instrumentos contratuais ou atos administrativos aperfeiçoados em momento anterior à sua edição, cuja manutenção é de responsabilidade dos gestores públicos competentes”.