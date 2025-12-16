O governador Ronaldo Caiado (UB) negou nesta segunda-feira (15) que pretenda realizar mudanças na base aliada ao Palácio das Esmeraldas na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A definição por “liberdade” de posicionamento dos governistas ocorreu depois de considerar punição aos deputados ausentes da votação do projeto que criou a contribuição dos dependentes do Ipasgo Saúde.\n“Não. Não tem nenhuma mudança. Eu sempre dei total liberdade para as pessoas poderem se posicionar. Agora, sempre com a condição de poder dizer que o governador depende da Assembleia Legislativa no sentido de fazer o que nós fizemos com Goiás. Se eu não tivesse base, eu só tenho que agradecer a eles porque se eu tenho uma base hoje que me dá o estado mais bem avaliado do Brasil. É essa base que construiu comigo o melhor governo”, afirmou Caiado.