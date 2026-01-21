Deputados estaduais da base aliada ao governo estadual se reuniram nesta terça-feira (20) com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) e voltaram a ouvir a defesa pela composição dos chamados “chapões”. A manifestação pela centralização de mandatários nas listas do MDB e das federações formadas entre UB-PP e PRD-SD ocorre em resposta à preocupação dos parlamentares com a concorrência interna contra candidatos governistas neste ano em busca de cadeiras na Assembleia Legislativa (Alego).\nDe acordo com o líder do governo na Casa, Talles Barreto (UB), a reunião com Daniel foi “tranquila” e “bem conduzida” pelo vice-governador, que assume o governo em abril, com a renúncia de Ronaldo Caiado (UB) para a pré-candidatura à Presidência. “Nós falamos sobre os projetos dos deputados e como cada um deve se posicionar em relação às chapas. A gente sabe que há uma dificuldade de alguns partidos em receber quem tem mandato e é importante essa participação do governo para a composição das chapas”, relatou Talles.