Após idas e vindas desde julho, o plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou de forma unânime e em definitivo, nesta quinta-feira (18), o projeto de lei que concede o reajuste da data-base de 4,83% aos servidores municipais, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir de 1º de setembro deste ano. A proposta segue agora para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB).\nAo longo da tramitação da matéria, houve tentativas de mudar a retroatividade para maio e o índice do reajuste - por meio de emendas modificativas e pressão de representantes sindicais -, mas nenhuma delas avançou. O Fórum Sindical de Goiânia, que reúne nove sindicatos e quatro associações, defendeu que o índice correto seria de 5,53%, mas a Prefeitura reforçou que só teria condições de bancar os 4,83%. O texto concede a data-base para servidores ativos, inativos, pensionistas e para agentes políticos.